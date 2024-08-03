Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 2 августа
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2 августа состоялся очередной игровой день женского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин.
Теннис. Олимпиада-2024. Женщины. Одиночный разряд. Матч за третье место:
- Ига Свёнтек (Польша, 1) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:2, 6:1.
Напомним, в полуфинале Свёнтек сенсационно уступила седьмой ракетке мира китаянке Чжэн Циньвэнь. Шмидлова проиграла хорватской теннисистке Донне Векич. Финал Олимпиады-2024 состоится завтра, 3 августа.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
Олимпиада (ж). За 3-е место
02 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
67
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
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