Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей полуфинала среди мужчин 2 августа

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2 августа состоялся очередной игровой день мужского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей.

Теннис. Олимпиада-2024. Мужчины. Одиночный разряд. Полуфинал:

Новак Джокович (Сербия, 1) – Лоренцо Музетти (Италия, 11) – 6:4, 6:2.

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13) – 6:1, 6:1.

Таким образом, в финале ОИ-2024 Алькарас встретится с Джоковичем, а в матче за бронзу сойдутся Музетти и Оже-Альяссим.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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