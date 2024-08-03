Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей полуфинала среди мужчин 2 августа
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2 августа состоялся очередной игровой день мужского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей.
Теннис. Олимпиада-2024. Мужчины. Одиночный разряд. Полуфинал:
- Новак Джокович (Сербия, 1) – Лоренцо Музетти (Италия, 11) – 6:4, 6:2.
- Карлос Алькарас (Испания, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13) – 6:1, 6:1.
Таким образом, в финале ОИ-2024 Алькарас встретится с Джоковичем, а в матче за бронзу сойдутся Музетти и Оже-Альяссим.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 20:10 МСК
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 14:40 МСК
19
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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