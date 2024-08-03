Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей полуфинала среди мужчин 2 августа

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей полуфинала среди мужчин 2 августа
Аудио-версия:
Комментарии

2 августа состоялся очередной игровой день мужского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей.

Теннис. Олимпиада-2024. Мужчины. Одиночный разряд. Полуфинал:

  • Карлос Алькарас (Испания, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13) – 6:1, 6:1.
Олимпиада-2024, теннис (м, одиночный разряд). Сетка турнира

Таким образом, в финале ОИ-2024 Алькарас встретится с Джоковичем, а в матче за бронзу сойдутся Музетти и Оже-Альяссим.

Олимпиада-2024, теннис (м, одиночный разряд). Сетка турнира

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 20:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 14:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Материалы по теме
Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 2 августа

Карлос Алькарас начал подготовку к Олимпиаде-2024:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android