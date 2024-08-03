Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 2 августа в парных разрядах у мужчин и женщин

2 августа состоялся очередной игровой день теннисного турнира в парном разряде в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин и мужчин.

Теннис, женщины. Парный разряд. Полуфиналы, 2 августа:

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания, 8) — 6:1, 6:2.

Ясмин Паолини/Сара Эррани (Италия) — Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия) — 6:3, 6:2.

Теннис, мужчины. Парный разряд. Полуфинал, 2 августа:

Мэттью Эбден/Джон Пирс (Австралия) – Тейлор Фритц (США)/Томми Пол (США) – 7:5, 6:2.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Материалы по теме Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей полуфинала среди мужчин 2 августа

Успехи российских теннисисток на Олимпиаде: