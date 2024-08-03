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Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 2 августа в парном разряде, мужчины, женщины

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 2 августа в парных разрядах у мужчин и женщин
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2 августа состоялся очередной игровой день теннисного турнира в парном разряде в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин и мужчин.

Теннис, женщины. Парный разряд. Полуфиналы, 2 августа:

  • Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания, 8) — 6:1, 6:2.
  • Ясмин Паолини/Сара Эррани (Италия) — Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия) — 6:3, 6:2.
Олимпиада-2024, теннис: сетка турнира в женском парном разряде

Теннис, мужчины. Парный разряд. Полуфинал, 2 августа:

  • Мэттью Эбден/Джон Пирс (Австралия) – Тейлор Фритц (США)/Томми Пол (США) – 7:5, 6:2.
Олимпиада-2024, теннис: сетка турнира в мужском парном разряде

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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