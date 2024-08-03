Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей финалов в миксте 2 августа, медали
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2 августа состоялся очередной игровой день теннисного турнира в миксте в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей финала и встречи за бронзовые медали.
Теннис, микст. Матч за 3-е место, 2 августа:
- Феликс Оже-Альяссим/Габриэла Дабровски (Канада) — Деми Схурс/Весли Колхоф (Нидерланды) — 6:3, 7:6.
Олимпиада — микст. За 3-е место
02 августа 2024, пятница. 18:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Габриэла Дабровски
Ф. Оже-Альяссим Г. Дабровски
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
Деми Схурс
Весли Колхоф
Д. Схурс В. Колхоф
Теннис, микст. Финал, 2 августа:
- Катержина Синякова/Томаш Махач (Чехия) — Чжан Чжичжэнь/Синьюй Ван — 6:2, 5:7, 1:0.
Олимпиада — микст. Финал
02 августа 2024, пятница. 22:35 МСК
Катержина Синякова
Томаш Махач
К. Синякова Т. Махач
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|1 10
|
|7
|0 8
Чжан Чжичжэнь
Синьюй Ван
Ч. Чжичжэнь С. Ван
Таким образом, канадская пара Оже-Альяссим/Дабровски взяла бронзовые медали. Чешский дуэт Синякова/Махач выиграли золото. Китайцы Чжичжэнь и Ван получили серебряные медали.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
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