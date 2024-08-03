Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей финалов в миксте 2 августа, медали

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2 августа состоялся очередной игровой день теннисного турнира в миксте в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей финала и встречи за бронзовые медали.

Теннис, микст. Матч за 3-е место, 2 августа:

Феликс Оже-Альяссим/Габриэла Дабровски (Канада) — Деми Схурс/Весли Колхоф (Нидерланды) — 6:3, 7:6.

Теннис, микст. Финал, 2 августа:

Катержина Синякова/Томаш Махач (Чехия) — Чжан Чжичжэнь/Синьюй Ван — 6:2, 5:7, 1:0.

Таким образом, канадская пара Оже-Альяссим/Дабровски взяла бронзовые медали. Чешский дуэт Синякова/Махач выиграли золото. Китайцы Чжичжэнь и Ван получили серебряные медали.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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