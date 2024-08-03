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Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей финалов в миксте 2 августа, медали

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей финалов в миксте 2 августа, медали
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2 августа состоялся очередной игровой день теннисного турнира в миксте в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей финала и встречи за бронзовые медали.

Теннис, микст. Матч за 3-е место, 2 августа:

Олимпиада — микст. За 3-е место
02 августа 2024, пятница. 18:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Ф. Оже-Альяссим Г. Дабровски
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 2
         
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Д. Схурс В. Колхоф

Теннис, микст. Финал, 2 августа:

  • Катержина Синякова/Томаш Махач (Чехия) — Чжан Чжичжэнь/Синьюй Ван — 6:2, 5:7, 1:0.
Олимпиада — микст. Финал
02 августа 2024, пятница. 22:35 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
К. Синякова Т. Махач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 1 10
2 		7 0 8
         
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
Ч. Чжичжэнь С. Ван

Таким образом, канадская пара Оже-Альяссим/Дабровски взяла бронзовые медали. Чешский дуэт Синякова/Махач выиграли золото. Китайцы Чжичжэнь и Ван получили серебряные медали.

Олимпиада-2024, теннис: сетка турнира в миксте

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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