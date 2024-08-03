Губерниев отреагировал на выход Андреевы и Шнайдер в финал Олимпиады

Российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост по случаю выхода российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал олимпийского турнира в парном разряде. Напомним, российский дуэт Андреевой и Шнайдер оказался сильнее пары из Испании — Кристины Букши и Сары Соррибес-Тормо (6:1, 6:2).

«Просто молодцы!!! Умнички!!! До слёз!!! Медаль олимпиады наша!!! А теперь вперед — к Золоту!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, на Олимпиаде-2024 Андреева и Шнайдер впервые играют друг с другом в паре. Они гарантировали сборной России первую медаль на соревнованиях в Париже. В финале Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с третьими сеяными, итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.

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Успехи российских теннисисток на Олимпиаде: