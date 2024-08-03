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Черданцев прокомментировал выход Андреевой и Шнайдер в финал Олимпиады-2024

Черданцев прокомментировал выход Андреевой и Шнайдер в финал Олимпиады-2024
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о российских теннисистках Мирре Андреевой и Диане Шнайдер, которые вышли в финал парного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 17:10 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«А вот и наша медаль! Мирра и Диана!!! А вот какая — серебро или золото — выяснится в финале. Одни за всех и все за них!» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, российский дуэт Андреевой и Шнайдер оказался сильнее пары из Испании — Кристины Букши и Сары Соррибес-Тормо (6:1, 6:2).

Отметим, на Олимпиаде-2024 Андреева и Шнайдер впервые играют друг с другом в паре. Они гарантировали сборной России первую медаль на соревнованиях в Париже. В финале Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с третьими сеяными, итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.

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