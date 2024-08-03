Новак Джокович опубликовал пост после первого выхода в финал Олимпиады в карьере

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в финал Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) после победы над итальянцем Лоренцо Музетти. Счёт встречи — 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

«Эта мечта жила давно внутри меня. Я долго боролся за неё. Я очень давно хотел выступить в финале Олимпийских игр. Представлять свою страну на глобальном мероприятии – это огромная привилегия и честь, которой я дорожу. В воскресенье Сербия получит медаль!!! С нетерпением жду сербского родео», — написал Джокович на странице в своей социальной сети.

В финальном матче Олимпиады-2024 Джокович встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который сегодня, 2 августа, одержал убедительную победу в матче с Феликсом Оже-Альяссимом (6:1, 6:1).

Напомним, в июле эта пара уже встречалась в финальном матче Уимблдона. Тогда сильнее оказался Алькарас — 6:2, 6:2, 7:6.

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