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Новак Джокович опубликовал пост после первого выхода в финал Олимпиады в карьере

Новак Джокович опубликовал пост после первого выхода в финал Олимпиады в карьере
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в финал Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) после победы над итальянцем Лоренцо Музетти. Счёт встречи — 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 20:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Эта мечта жила давно внутри меня. Я долго боролся за неё. Я очень давно хотел выступить в финале Олимпийских игр. Представлять свою страну на глобальном мероприятии – это огромная привилегия и честь, которой я дорожу. В воскресенье Сербия получит медаль!!! С нетерпением жду сербского родео», — написал Джокович на странице в своей социальной сети.

В финальном матче Олимпиады-2024 Джокович встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который сегодня, 2 августа, одержал убедительную победу в матче с Феликсом Оже-Альяссимом (6:1, 6:1).

Напомним, в июле эта пара уже встречалась в финальном матче Уимблдона. Тогда сильнее оказался Алькарас — 6:2, 6:2, 7:6.

Олимпиада-2024, теннис (м, одиночный разряд). Календарь турнира
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