Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в четвертьфинале WTA-500 в Вашингтоне
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В ночь со 2 на 3 августа мск на женском теннисном турнире категории WTA-500 в Вашингтоне завершился матч 1/4 финала между двумя белорусскими спортсменками — третьей ракеткой мира Ариной Соболенко (первый посев) и 20-й в мировом рейтинге Викторией Азаренко (шестой посев). Победа в двух партиях осталась за Соболенко — 6:4, 6:4.
Вашингтон (ж). 1/4 финала
03 августа 2024, суббота. 03:25 МСК
3
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
20
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Продолжительность матча составила один час 46 минут. Соболенко выполнила восемь эйсов и допустила пять двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Азаренко один раз подала навылет при двух двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из имевшихся шести.
В полуфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне Соболенко сыграет с 43-й ракеткой мира Мари Боузковой из Чехии.
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