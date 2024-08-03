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Арина Соболенко — Виктория Азаренко, результат матча 3 августа 2024, счет 2:0 (6:4, 6:4), 1/4 финала WTA-500 в Вашингтоне

Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в четвертьфинале WTA-500 в Вашингтоне
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В ночь со 2 на 3 августа мск на женском теннисном турнире категории WTA-500 в Вашингтоне завершился матч 1/4 финала между двумя белорусскими спортсменками — третьей ракеткой мира Ариной Соболенко (первый посев) и 20-й в мировом рейтинге Викторией Азаренко (шестой посев). Победа в двух партиях осталась за Соболенко — 6:4, 6:4.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
03 августа 2024, суббота. 03:25 МСК
Арина Соболенко
3
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Виктория Азаренко
20
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Продолжительность матча составила один час 46 минут. Соболенко выполнила восемь эйсов и допустила пять двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Азаренко один раз подала навылет при двух двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из имевшихся шести.

В полуфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне Соболенко сыграет с 43-й ракеткой мира Мари Боузковой из Чехии.

Календарь WTA-500 в Вашингтоне
Турнирная сетка WTA-500 в Вашингтоне
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