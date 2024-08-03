Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в четвертьфинале WTA-500 в Вашингтоне

В ночь со 2 на 3 августа мск на женском теннисном турнире категории WTA-500 в Вашингтоне завершился матч 1/4 финала между двумя белорусскими спортсменками — третьей ракеткой мира Ариной Соболенко (первый посев) и 20-й в мировом рейтинге Викторией Азаренко (шестой посев). Победа в двух партиях осталась за Соболенко — 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила один час 46 минут. Соболенко выполнила восемь эйсов и допустила пять двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Азаренко один раз подала навылет при двух двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из имевшихся шести.

В полуфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне Соболенко сыграет с 43-й ракеткой мира Мари Боузковой из Чехии.