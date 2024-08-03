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Эбден/Пирс – Рам/Крайчек: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Эбден/Пирс — Рам/Крайчек: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 3 августа, состоится финальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде, в котором австралийцы Мэттью Эбден и Джон Пирс сыграют с американцами Радживом Рамом и Остином Крайчеком.

Олимпиада — парный разряд (м). Финал
03 августа 2024, суббота. 13:00 МСК
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Джон Пирс
Австралия
Джон Пирс
М. Эбден Д. Пирс
Не начался
1 2 3
         
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
Р. Рам О. Крайчек

Начало матча — в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Рам и Крайчек в четвертьфинале выбили с турнира звёздную испанскую пару Карлоса Алькараса и Рафаэля Надаля со счётом 6:2, 6:4. Напряжённая встреча дуэтов продлилась 1 час 27 минут. На счету Рама и Крайчека одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных (60%). Также оба дуэта сделали по два эйса.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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