Фритц/Пол — Махач/Павлашек: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 3 августа, состоится матч за бронзовую медаль Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде, в котором американцы Тейлор Фритц и Томми Пол сыграют с чехами Томашем Махачем и Адамом Павлашеком.

Начало матча — в 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В полуфинале пара Фритца и Пола проиграла австралийцам Мэттью Эбдену и Джону Пирсу со счётом 5:7, 2:6. Чешская пара, в свою очередь, уступила американцам Радживу Раму и Остину Крайчеку (2:6, 2:6).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.