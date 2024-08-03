Фритц/Пол — Махач/Павлашек: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 3 августа, состоится матч за бронзовую медаль Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде, в котором американцы Тейлор Фритц и Томми Пол сыграют с чехами Томашем Махачем и Адамом Павлашеком.
Олимпиада — парный разряд (м). За 3-е место
03 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Тейлор Фритц
Томми Пол
Т. Фритц Т. Пол
Не начался
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Томаш Махач
Адам Павлашек
Т. Махач А. Павлашек
Начало матча — в 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
В полуфинале пара Фритца и Пола проиграла австралийцам Мэттью Эбдену и Джону Пирсу со счётом 5:7, 2:6. Чешская пара, в свою очередь, уступила американцам Радживу Раму и Остину Крайчеку (2:6, 2:6).
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
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