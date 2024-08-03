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Чжэн Циньвэнь — Донна Векич: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Чжэн Циньвэнь — Донна Векич: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 3 августа, состоится теннисный финальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в одиночном разряде среди женщин, в котором китаянка Чжэн Циньвэнь сыграет с хорваткой Донной Векич.

Олимпиада (ж). Финал
03 августа 2024, суббота. 16:30 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Донна Векич
21
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Начало матча — в 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В финале Олимпиады-2020 в Токио чемпионкой стала швейцара Белинда Бенчич, обыгравшая чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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