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Музетти — Оже-Альяссим: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 3 августа, состоится теннисный матч за бронзовую медаль Олимпийских игр – 2024 в Париже в одиночном разряде, в котором итальянец Лоренцо Музетти сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Музетти проиграл в полуфинале сербу Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 2:6. Оже-Альяссим в 1/2 финала уступил испанцу Карлосу Алькарасу (1:6, 1:6).

На Олимпиаде-2020 в Токио золото выиграл представитель Германии Александр Зверев.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.