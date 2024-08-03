Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне, проиграв Фрэнсису Тиафо

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв проиграл 29-й ракетке мира американцу Фрэнсису Тиафо в четвертьфинале теннисного турнира в Вашингтоне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7.

Матч между теннисистами длился 1 час 37 минут. В его рамках Рублёв сделал восемь эйсов и четыре двойных ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт. На счету Тиафо девять эйсов и пять двойных ошибок, американец реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Тиафо сыграет с 22-й ракеткой мира соотечественником Себастьяном Кордой.

Турнир в Вашингтоне проходит с 29 июля по 4 августа, а призовой фон составляет $ 2 100 230. Действующим победителем турнира является британец Дэн Эванс, который в финале обыграл нидерландца Таллона Грикспора со счётом 7:5, 6:3.