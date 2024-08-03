Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне, проиграв Фрэнсису Тиафо

Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне, проиграв Фрэнсису Тиафо
Комментарии

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв проиграл 29-й ракетке мира американцу Фрэнсису Тиафо в четвертьфинале теннисного турнира в Вашингтоне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7.

Вашингтон (м). 1/4 финала
03 августа 2024, суббота. 05:30 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Фрэнсис Тиафо
29
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Матч между теннисистами длился 1 час 37 минут. В его рамках Рублёв сделал восемь эйсов и четыре двойных ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт. На счету Тиафо девять эйсов и пять двойных ошибок, американец реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Тиафо сыграет с 22-й ракеткой мира соотечественником Себастьяном Кордой.

Турнир в Вашингтоне проходит с 29 июля по 4 августа, а призовой фон составляет $ 2 100 230. Действующим победителем турнира является британец Дэн Эванс, который в финале обыграл нидерландца Таллона Грикспора со счётом 7:5, 6:3.

Материалы по теме
Рублёв проиграл в Умаге битву за финал. Но зато россиянин вернётся в топ-8
Рублёв проиграл в Умаге битву за финал. Но зато россиянин вернётся в топ-8
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android