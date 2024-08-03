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Новака Джоковича освистали по ходу матча с Музетти в полуфинале Олимпиады-2024

Новака Джоковича освистали по ходу матча с Музетти в полуфинале Олимпиады-2024
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович был освистан болельщиками по ходу полуфинального матча с итальянцем Лоренцо Музетти в полуфинале Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 20:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Это произошло на старте второго сета. Джокович проиграл гейм на своей подаче и разозлился на тот факт, что судья дал ему предупреждение за задержку времени. Новак подошёл к вышке и вступил в эмоциональный диалог с судьёй. Он закончил его неоднозначными словами: «Ты пытаешься выполнять свою работу, ты же знаешь, как это бывает на корте, верно? Ты понимаешь, в какой момент это нужно сделать». Судья вынес Джоковичу ещё одно предупреждение, в этот раз за поведение.

Джокович вернулся к задней линии и ухмылялся от раздражения. Всё это сопровождалось свистом и недовольными криками фанатов.

Когда Музетти реализовал ещё один брейк-пойнт, Джокович не сдержался и выругался на свою команду. Это также вызывало недовольство толпы.

Поединок с Музетти Джокович выиграл со счётом 6:4, 6:2. За первое в карьере золото Игр Новак сразится с испанцем Карлосом Алькарасом (2).

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