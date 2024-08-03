Дениса Шаповалова дисквалифицировали на турнире в Вашингтоне на матчболе соперника

Бывшая 10-я ракетка мир канадский теннисист Денис Шаповалов был дисквалифицирован по ходу матча 1/4 финала на турнире категории АТР-500. Он играл против второго сеяного, американца Бена Шелтона.
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|6 6
Первый сет Шелтон выиграл на тай-брейке. Во второй партии теннисисты также дошли до тай-брейка. При счёте 6:3 Шелтон подавал на матч, имея три матчбола, Шаповалов кинул ракетку и сказал что-то нецензурное в сторону одного из болельщиков.
Фото: Кадр из трансляции
Судья матча принял решение дисквалифицировать канадца. Шелтон не был согласен с дисквалификацией и призывал продолжить игру.
Фото: Кадр из трансляции
Шаповалов, который сейчас является 139-й ракеткой мира, не наберёт очков в рейтинг за выход в четвертьфинал, а также не получит призовые. Он имеет право подать апелляцию в АТР.
- 3 августа 2024
-
10:07
-
09:56
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:08
-
05:13
-
04:39
-
04:32
-
04:13
-
04:01
-
03:51
-
03:39
-
03:30
-
01:00
-
00:54
-
00:34
-
00:15
- 2 августа 2024
-
23:54
-
22:45
-
22:35
-
22:08
-
22:01
-
20:29
-
20:09
-
20:06
-
19:39
-
19:12
-
19:09
-
19:05
-
19:05
-
19:00