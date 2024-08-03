Дениса Шаповалова дисквалифицировали на турнире в Вашингтоне на матчболе соперника

Бывшая 10-я ракетка мир канадский теннисист Денис Шаповалов был дисквалифицирован по ходу матча 1/4 финала на турнире категории АТР-500. Он играл против второго сеяного, американца Бена Шелтона.

Первый сет Шелтон выиграл на тай-брейке. Во второй партии теннисисты также дошли до тай-брейка. При счёте 6:3 Шелтон подавал на матч, имея три матчбола, Шаповалов кинул ракетку и сказал что-то нецензурное в сторону одного из болельщиков.

Фото: Кадр из трансляции

Судья матча принял решение дисквалифицировать канадца. Шелтон не был согласен с дисквалификацией и призывал продолжить игру.

Фото: Кадр из трансляции

Шаповалов, который сейчас является 139-й ракеткой мира, не наберёт очков в рейтинг за выход в четвертьфинал, а также не получит призовые. Он имеет право подать апелляцию в АТР.