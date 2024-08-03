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Дениса Шаповалова дисквалифицировали на турнире в Вашингтоне на матчболе соперника

Дениса Шаповалова дисквалифицировали на турнире в Вашингтоне на матчболе соперника
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Бывшая 10-я ракетка мир канадский теннисист Денис Шаповалов был дисквалифицирован по ходу матча 1/4 финала на турнире категории АТР-500. Он играл против второго сеяного, американца Бена Шелтона.

Вашингтон (м). 1/4 финала
03 августа 2024, суббота. 00:10 МСК
Денис Шаповалов
139
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 3
7 7 		6 6
         
Бен Шелтон
14
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Первый сет Шелтон выиграл на тай-брейке. Во второй партии теннисисты также дошли до тай-брейка. При счёте 6:3 Шелтон подавал на матч, имея три матчбола, Шаповалов кинул ракетку и сказал что-то нецензурное в сторону одного из болельщиков.

Фото: Кадр из трансляции

Судья матча принял решение дисквалифицировать канадца. Шелтон не был согласен с дисквалификацией и призывал продолжить игру.

Фото: Кадр из трансляции

Шаповалов, который сейчас является 139-й ракеткой мира, не наберёт очков в рейтинг за выход в четвертьфинал, а также не получит призовые. Он имеет право подать апелляцию в АТР.

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