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Фрэнсис Тиафо в матче с Рублёвым одержал первую в сезоне победу над игроком топ-10

Полуфиналист US Open – 2022, 29-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо впервые в текущем сезоне обыграл соперника из топ-10 рейтинга ATP.

Это произошло в четвертьфинальном раунде турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В борьбе за полуфинал Тиафо (5) со счётом 6:4, 7:6 (7:3) обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте восьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва (1).

За выход в финальный раунд турнира в Вашингтоне Тиафо сразится с 22-й ракеткой мира соотечественником Себастьяном Кордой (4).

Турнир в Вашингтоне проходит с 29 июля по 4 августа, а призовой фонд составляет $ 2 100 230. Действующим победителем турнира является британец Дэн Эванс, который в финале обыграл нидерландца Таллона Грикспора со счётом 7:5, 6:3.