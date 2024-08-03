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Бублик назвал «цирком» скандальную дисквалификацию Шаповалова в Вашингтоне

Бублик назвал «цирком» скандальную дисквалификацию Шаповалова в Вашингтоне
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25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог остаться в стороне скандальной ситуации, произошедшей в четвертьфинале турнира ATP-500 в Вашингтоне (США), где канадца Дениса Шаповалова дисквалифицировали с матча за крики на зрителя на матчболе его соперника американка Бена Шелтона при счёте 7:6 (7:3) и 6:3 на тай-брейке второй партии.

Вашингтон (м). 1/4 финала
03 августа 2024, суббота. 00:10 МСК
Денис Шаповалов
139
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 3
7 7 		6 6
         
Бен Шелтон
14
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«ATP, мы снова возвращаемся к полной ерунде?

В следующий раз нас дисквалифицируют за то, что мы «неправильно» посмотрим на зрителя, но они, в свою очередь, могут делать и говорить, что хотят?» — написал Бублик в социальных сетях.

Помимо этого, Бублик написал фразу «Снова цирк» под видео Tennis TV о дисквалификации Шаповалова.

Отметим, что Шелтон тоже призывал продолжить матч и был в недоумении от подобного решения.

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