Бублик назвал «цирком» скандальную дисквалификацию Шаповалова в Вашингтоне

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог остаться в стороне скандальной ситуации, произошедшей в четвертьфинале турнира ATP-500 в Вашингтоне (США), где канадца Дениса Шаповалова дисквалифицировали с матча за крики на зрителя на матчболе его соперника американка Бена Шелтона при счёте 7:6 (7:3) и 6:3 на тай-брейке второй партии.
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«ATP, мы снова возвращаемся к полной ерунде?
В следующий раз нас дисквалифицируют за то, что мы «неправильно» посмотрим на зрителя, но они, в свою очередь, могут делать и говорить, что хотят?» — написал Бублик в социальных сетях.
Помимо этого, Бублик написал фразу «Снова цирк» под видео Tennis TV о дисквалификации Шаповалова.
Отметим, что Шелтон тоже призывал продолжить матч и был в недоумении от подобного решения.
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