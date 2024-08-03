Потапова — о дисквалификации Шаповалова: жаль Дениса и что зрителей не наказывают

42-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова отреагировала на скандальный инцидент с дисквалификацией канадца Дениса Шаповалова с турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США).

В четвертьфинале Вашингтона Шаповалов (WC) встречался с 14-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном (2). На тай-брейке второго сета при счёте 6:3 в пользу Шелтона Шаповалова вывело из себя поведение одного из зрителей, он бросил ракетку на корт и высказал ему что-то. После чего последовала дисквалификация. Шелтон был в шоке от такого решения и призывал продолжить матч.

«Странное решение, на мой взгляд. Жалко Дениса. Помню, как ему в прошлом году на турнире в Дубае какой-то «недоблогер» кричал с трибун и просил слить сет, потому что он на это «поставил». Очень жаль, что болельщиков не наказывают за такие вещи, а если мы хоть что-то скажем, сразу штрафы и дисквалификации», — написала Потапова в своём телеграм-канале.