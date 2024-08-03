Арина Соболенко призналась, что почти не следила за теннисом на Олимпиаде

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что почти не следила за теннисом на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Неловко это говорить, но почти не следила. В конце дня я смотрела результаты, совсем немного смотрела несколько видов спорта, но не особо. Сейчас у меня не лучший этап, скажу так. После травмы я стараюсь сфокусироваться на себе», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, Соболенко снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы плеча. Сейчас Арина принимает участие на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В пятницу, 2 августа, она обыграла соотечественницу Викторию Азаренко в четвертьфинале. В полуфинале Соболенко сыграет с 43-й ракеткой мира Мари Боузковой из Чехии.