Соболенко: ожидала, что Свёнтек выиграет золото на Олимпиаде

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ожидала, что лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек выиграет золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Напомним, польская теннисистка проиграла в полуфинале китаянке Чжэн Циньвэнь.

— Вы были удивлены результатами Олимпиады? Чжэн Циньвэнь и Донна Векич сыграют в финале.

— Не хочу ничего плохого говорить об игроках. Если честно, конечно, я ожидала, что Ига выиграет золотую медаль. Париж — это её место.

Но девушки играют в невероятный теннис. Думаю, что финал будет интересно смотреть. Наверное, я… не, не наверное. Буду смотреть финал, если в это время сама не буду играть матч. Уверена, что будет отличная борьба, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, Соболенко принимает участие на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В полуфинале Соболенко сыграет с 43-й ракеткой мира Мари Боузковой из Чехии.