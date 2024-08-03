Андрей Рублёв извинился за свой пост о скандале в женском боксе на Олимпиаде-2024

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв извинился за свои слова о скандальном боксёрском поединке на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

Речь о бое алжирской спортсменки с повышенным тестостероном Иман Хелиф с представительницей Италии Анджелой Карини на стадии 1/8 финала. Он завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Иман. Рублёв после этого выпустил неоднозначный пост, но вскоре его удалил.

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«Я решил опубликовать этот пост, потому что, во-первых, хотел высказаться, что я против любого насилия в отношении женщин. И я сделал это. Он не был направлен против кого-либо, я просто высказался против насилия в отношении женщин.

И я не… Это моя ошибка… Я недостаточно проверил информацию, все новости. Потому что спортивный сайт, который я смотрел… Я не хочу обвинять их и снимать с себя ответственность – это всё равно моя вина, что я допустил эту ошибку и недостаточно всё проверил.

Я хочу извиниться за то, что не проверил эту информацию, и именно поэтому я удалил пост», — приводит слова Рублёва с пресс-конференции в Вашингтоне журналист Бен Ротенберг.