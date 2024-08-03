Стало известно, что Шаповалов сказал судье после спорной дисквалификации в Вашингтоне
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Бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист с русскими корнями Денис Шаповалов эмоционально высказался после спорной дисквалификации с четвертьфинала турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США).
Вашингтон (м). 1/4 финала
03 августа 2024, суббота. 00:10 МСК
139
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 1
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|2
|3
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|6 3
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|6 6
14
Бен Шелтон
Б. Шелтон
В четвертьфинале Вашингтона Шаповалов (WC) встречался с 14-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном (2). На тай-брейке второго сета при счёте 6:3 в пользу Шелтона Шаповалова вывело из себя поведение одного из зрителей, он бросил ракетку на корт и высказал ему что-то. После чего последовала дисквалификация. Шелтон был в шоке от такого решения и призывал продолжить матч.
«Я усердно работал всю свою жизнь. Пошёл ты», — приводит слова Шаповалова журналист Кристофер Джонсон, якобы сказанные Денисом сразу после дисквалификации.
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