Стало известно, что Шаповалов сказал судье после спорной дисквалификации в Вашингтоне

Бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист с русскими корнями Денис Шаповалов эмоционально высказался после спорной дисквалификации с четвертьфинала турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США).

В четвертьфинале Вашингтона Шаповалов (WC) встречался с 14-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном (2). На тай-брейке второго сета при счёте 6:3 в пользу Шелтона Шаповалова вывело из себя поведение одного из зрителей, он бросил ракетку на корт и высказал ему что-то. После чего последовала дисквалификация. Шелтон был в шоке от такого решения и призывал продолжить матч.

«Я усердно работал всю свою жизнь. Пошёл ты», — приводит слова Шаповалова журналист Кристофер Джонсон, якобы сказанные Денисом сразу после дисквалификации.