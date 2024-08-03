Виктория Азаренко объяснила, почему для неё бронзовая медаль с ОИ лучше, чем серебряная

Бывшая первая ракетка мира бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 белорусская теннисистка Виктория Азаренко считает, что лучше занять первое или третье место, чем второе.

«Я помню, как играла против Марии Кириленко (российская теннисистка. — Прим. «Чемпионата»), и когда выиграла, то была, безусловно, самой счастливой на подиуме. Для меня бронзовая медаль намного лучше серебряной. Нужно, чтобы это было золото или бронза. Серебро, извините, пока мне не нравится. Проиграть в финале — эмоционально это очень тяжело», — сказала Азаренко на пресс-конференции после матча с Соболенко на турнире в Вашингтоне.

35-летняя белоруска также является чемпионкой Олимпиады-2012 в смешанном парном разряде. Она отказалась от участия в Олимпиаде в Париже, хотя ранее приняла приглашение МОК стать участницей соревнований.

Напомним, в ночь со 2 на 3 августа мск Азаренко на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне в матче 1/4 финала уступила соотечественнице Арине Соболенко — 4:6, 4:6.