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Ига Свёнтек снялась с турнира в Торонто

Ига Свёнтек снялась с турнира в Торонто
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек снялась с турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада), который состоится с 6 по 12 августа.

«С сожалением сообщаю, что вынуждена сняться с турнира в Торонто из-за общей усталости, накопившейся за последние несколько недель. Из-за плотного теннисного расписания с Олимпийскими играми и сменой покрытия мне необходимо больше времени, чтобы отдохнуть и восстановиться», — приводит слова Свёнтек пресс-служба турнира.

Также сообщается, что с турнира снялись три теннисистки из топ-10 мирового рейтинга — итальянка Ясмин Паолини, гречанка Мария Саккари и американка Даниэль Коллинз. Ранее стало известно, что в Торонто не сыграет четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина.

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