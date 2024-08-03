Ига Свёнтек снялась с турнира в Торонто

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек снялась с турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада), который состоится с 6 по 12 августа.

«С сожалением сообщаю, что вынуждена сняться с турнира в Торонто из-за общей усталости, накопившейся за последние несколько недель. Из-за плотного теннисного расписания с Олимпийскими играми и сменой покрытия мне необходимо больше времени, чтобы отдохнуть и восстановиться», — приводит слова Свёнтек пресс-служба турнира.

Также сообщается, что с турнира снялись три теннисистки из топ-10 мирового рейтинга — итальянка Ясмин Паолини, гречанка Мария Саккари и американка Даниэль Коллинз. Ранее стало известно, что в Торонто не сыграет четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина.