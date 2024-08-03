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Первая ракетка мира Ига Свёнтек: если бы не матч за бронзу, плакала бы целую неделю

Первая ракетка мира Ига Свёнтек: если бы не матч за бронзу, плакала бы целую неделю
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, какие эмоции испытывает после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Напряжение и стресс, которые я испытывала всю неделю, делают бронзу ещё более особенной. Честно говоря, ничего подобного я не ощущала даже на турнире «Большого шлема». Было нелегко, и завоевать медаль – это мечта. Очень горжусь собой, что смогла вернуться на корт. Потому что в полуфинале я, несомненно, потерпела одно из худших поражений в своей карьере.

Если бы мне не нужно было играть за бронзу, я бы плакала целую неделю. Поскольку я долгое время была номером один, думала, что застрахована от всего, но этот турнир показал мне, что это не так. Думаю, это принесёт мне немного больше смирения. Возможно, это поможет мне стать лучше в будущем», — приводит слова Свёнтек L'Equipe.

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