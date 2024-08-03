Александр Зверев подвёл итоги выступления на Олимпиаде в Париже

Четвёртая ракетка мира Александр Зверев высказался об участии в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Немецкий теннисист закончил выступления в одиночном разряде на стадии 1/4 финала, потерпев поражение от 16-й ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти ( 5:7, 5:7).

«К сожалению, Олимпийские игры закончились для меня раньше, чем я надеялся, но это снова были незабываемые моменты. Я желаю всем спортсменам удачи и хотел бы от всего сердца поздравить медалистов. Мы гордимся вами!» — написал теннисист из Германии в своём аккаунте в соцсетях.

Зверев — олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).