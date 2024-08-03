Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс стали олимпийскими чемпионами в паре
Поделиться
Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс завоевали золотые медали в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция). В финале они одолели американский дуэт Остин Крайчек/Раджив Рам в трёх сетах — 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 10:8.
Во втором сете австралийцы уступали с брейком, но сумели перевернуть ход игры.
Олимпиада — парный разряд (м). Финал
03 августа 2024, суббота. 13:10 МСК
Мэттью Эбден
Джон Пирс
М. Эбден Д. Пирс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|1 10
|
|6 1
|0 8
Раджив Рам
Остин Крайчек
Р. Рам О. Крайчек
36-летний Эбден — победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде и одного в миксте. 36-летний Пирс — обладатель одного мэйджора в паре и одного — в миксте. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Пирс завоевал бронзовую медаль в миксте с Эшли Барти.
Матч за третье место в мужском парном разряде также состоится сегодня, 3 августа. Бронзу разыграют американцы Томми Пол и Тейлор Фритц и чехи Томаш Махач и Адам Павлашек.
Комментарии
- 3 августа 2024
-
15:32
-
15:20
-
15:11
-
14:28
-
14:12
-
14:02
-
14:01
-
12:46
-
12:12
-
11:16
-
10:56
-
10:49
-
10:22
-
10:07
-
09:56
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:08
-
05:13
-
04:39
-
04:32
-
04:13
-
04:01
-
03:51
-
03:39
-
03:30
-
01:00
-
00:54
-
00:34
-
00:15
- 2 августа 2024
-
23:54