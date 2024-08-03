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Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс стали олимпийскими чемпионами в паре

Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс стали олимпийскими чемпионами в паре
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Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс завоевали золотые медали в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция). В финале они одолели американский дуэт Остин Крайчек/Раджив Рам в трёх сетах — 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 10:8.

Во втором сете австралийцы уступали с брейком, но сумели перевернуть ход игры.

Олимпиада — парный разряд (м). Финал
03 августа 2024, суббота. 13:10 МСК
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Джон Пирс
Австралия
Джон Пирс
М. Эбден Д. Пирс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		7 7 1 10
7 8 		6 1 0 8
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
Р. Рам О. Крайчек

36-летний Эбден — победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде и одного в миксте. 36-летний Пирс — обладатель одного мэйджора в паре и одного — в миксте. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Пирс завоевал бронзовую медаль в миксте с Эшли Барти.

Матч за третье место в мужском парном разряде также состоится сегодня, 3 августа. Бронзу разыграют американцы Томми Пол и Тейлор Фритц и чехи Томаш Махач и Адам Павлашек.

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