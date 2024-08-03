Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс стали олимпийскими чемпионами в паре

Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс завоевали золотые медали в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция). В финале они одолели американский дуэт Остин Крайчек/Раджив Рам в трёх сетах — 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 10:8.

Во втором сете австралийцы уступали с брейком, но сумели перевернуть ход игры.

36-летний Эбден — победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде и одного в миксте. 36-летний Пирс — обладатель одного мэйджора в паре и одного — в миксте. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Пирс завоевал бронзовую медаль в миксте с Эшли Барти.

Матч за третье место в мужском парном разряде также состоится сегодня, 3 августа. Бронзу разыграют американцы Томми Пол и Тейлор Фритц и чехи Томаш Махач и Адам Павлашек.