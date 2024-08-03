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Сёмин: хочется, чтобы Андреева и Шнайдер забрали золотые медали, такое бывает раз в жизни

Сёмин: хочется, чтобы Андреева и Шнайдер забрали золотые медали, такое бывает раз в жизни
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Бывший тренер «Динамо» и «Локомотива» Юрий Сёмин выразил надежду на победу российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Россиянки гарантировали себе как минимум серебряную медаль.

«Хочется, чтобы наши девочки выиграли, забрали золотые медали. Мирра и Диана этого заслуживают, очень много работы проделали. Это Олимпиада, большой труд. Будут работать. Одно дело выйти в финал, другое — выиграть. Такое бывает раз в жизни», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Олимпийский финал в женском парном разряде состоится в воскресенье, 4 августа. В финале россиянки сыграют с парой Ясмин Паолини/Сара Эррани из Италии.

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