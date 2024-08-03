«Многие фанаты хотят сделать селфи со мной и Сарой». Паолини поделилась фото с Алькарасом

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини в социальных сетях поделилась фотографией с напарницей Сарой Эррани и испанцем Карлосом Алькарасом. Снимок Паолини сопроводила забавной подписью.
Паолини, Алькарас и Эррани
Фото: Из личного архива Ясмин Паолини
«Многие фанаты хотят сделать селфи со мной и Сарой! (… спасибо за фото, Карлос!)», — написала Паолини.
Сейчас теннисисты играют на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), все трое вышли в финал соревнований. Паолини и Эррани пробились в финал женского парного разряда, Алькарас — мужского одиночного.
Итальянки разыграют золото в матче с российскими теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер. Алькарас сразится с сербом Новаком Джоковичем.