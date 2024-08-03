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Тейлор Фритц и Томми Пол выиграли бронзовые медали Олимпиады-2024 в парном разряде

Тейлор Фритц и Томми Пол выиграли бронзовые медали Олимпиады-2024 в парном разряде
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Сегодня, 3 августа, состоялся матч за бронзовую медаль Олимпийских игр – 2024 в Париже в мужском парном разряде, в котором американские теннисисты Тейлор Фритц и Томми Пол обыграли дуэт из Чехии Томаш Махач/ Адам Павлашек. Счёт встречи — 6:3, 6:4 в пользу американцев.

Олимпиада — парный разряд (м). За 3-е место
03 августа 2024, суббота. 15:40 МСК
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Фритц Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Адам Павлашек
Чехия
Адам Павлашек
Т. Махач А. Павлашек

Чемпионами Олимпийских игр в парном мужском разряде стали австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс. В финале они одолели американский дуэт Остин Крайчек/Раджив Рам в трёх сетах — 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 10:8.

Напомним, в пятницу, 2 августа, Томаш Махач в паре с Катержиной Синяковой стал олимпийским чемпионом в миксте.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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