Селиваненко: Андреева и Шнайдер поймали вдохновение в Париже

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В финале Андреева и Шнайдер сыграют с третьими сеяными, итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч состоится в воскресенье, 4 августа.

«Матч за олимпийское золото — всегда особое событие для любого спортсмена. Сара и Жасмин опытные игроки, уже игравшие в больших матчах. Диана и Мирра поймали здесь вдохновение и отыграли на одном дыхании все предыдущие встречи. Не вижу смысла заниматься предсказаниями, обе пары имеют свои аргументы для победы», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.