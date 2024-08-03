Селиваненко: кто любит теннис, посмотрит финал Олимпиады. Это проблема федеральных каналов

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о возможной трансляции финала теннисного турнира Олимпийских игр, в котором выступят российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

«Что касается трансляции матча по федеральным каналам, думаю, это проблема самих каналов, которые не используют такую возможность. Те кто любят теннис и следят за ним, без них знают, где его можно посмотреть», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Олимпийский финал в женском парном разряде состоится в воскресенье, 4 августа. В матче за титул Андреева и Шнайдер сыграют с третьими сеяными, итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани.