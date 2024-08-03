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Кафельников задался вопросом о трансляции матча Шнайдер и Андреевой на федеральном канале

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников выразил надежду увидеть матч россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) на федеральном канале.

«Какова вероятность того, что завтра федеральный канал покажет матч за золотые медали наших девочек против итальянок?» — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

В финале Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с третьими сеяными, итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.

Отметим, что 17-летняя Мирра Андреева станет самым молодым призёром Олимпийских игр за 32 года.