Бадоса высказалась о конфликтах в женском теннисе на Олимпиаде-2024

Испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о женском турнире в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Результаты оказались неожиданными. Интересно наблюдать за ними. В женском теннисе сейчас всякое может случиться. Так что да, это интересно. Кроме того, я слежу за драмой, которая происходит с Игой, Коллинз и Эммой Наварро», — сказала Бадоса в интервью Essentially Sports.

Напомним, Свёнтек и Наварро провели четвертьфинальный матч на Олимпийских играх в Париже (Франция). Коллинз снялась по ходу решающего сета, а затем поделилась, что сказала Свёнтек у сетки после матча.

Ранее американка Наварро заявила, что не уважает Чжэн Циньвэнь после поражения в матче третьего круга Олимпиады-2024 в Париже.