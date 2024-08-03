Чжэн Циньвэнь — Донна Векич: китаянка уверенно выиграла первый сет финала Олимпиады-2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 3 августа, проходит теннисный финальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в одиночном разряде среди женщин, в котором китаянка Чжэн Циньвэнь встречается с хорваткой Донной Векич. Первый сет матча за титул завершился со счётом 6:2 в пользу представительницы Китая.

Ранее первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Париже. В поединке за бронзу она разгромила словачку Анну-Каролину Шмидлову со счётом 6:2, 6:1.

В финале Олимпиады-2020 в Токио чемпионкой стала швейцара Белинда Бенчич, обыгравшая чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.