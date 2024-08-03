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Чжэн Циньвэнь — Донна Векич: китаянка уверенно выиграла первый сет финала Олимпиады-2024

Чжэн Циньвэнь — Донна Векич: китаянка уверенно выиграла первый сет финала Олимпиады-2024
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Сегодня, 3 августа, проходит теннисный финальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в одиночном разряде среди женщин, в котором китаянка Чжэн Циньвэнь встречается с хорваткой Донной Векич. Первый сет матча за титул завершился со счётом 6:2 в пользу представительницы Китая.

Олимпиада (ж). Финал
03 августа 2024, суббота. 17:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
2 		0
         
Донна Векич
21
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Ранее первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Париже. В поединке за бронзу она разгромила словачку Анну-Каролину Шмидлову со счётом 6:2, 6:1.

В финале Олимпиады-2020 в Токио чемпионкой стала швейцара Белинда Бенчич, обыгравшая чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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