Китаянка Чжэн Циньвэнь одолела Донну Векич в финале Олимпийских игр — 2024

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже. В матче за золото соревнований она в двух сетах одолела хорватскую спортсменку Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
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Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Китайская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Векич один эйс, две двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
В финале Олимпиады-2020 в Токио чемпионкой стала швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 2:6, 6:3.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
- 3 августа 2024
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