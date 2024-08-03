Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой Олимпиады-2024, отыграв матчбол по ходу турнира

Сегодня, 3 августа, седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже. По ходу турнира ей удалось отыграть матчбол в матче третьего круга с американкой Эммой Наварро. Игра завершилась со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:1.

В матче за золото соревнований Циньвэнь в двух сетах одолела хорватскую спортсменку Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

В финале Олимпиады-2020 в Токио чемпионкой стала швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.