Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой Олимпиады-2024, отыграв матчбол по ходу турнира
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Сегодня, 3 августа, седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже. По ходу турнира ей удалось отыграть матчбол в матче третьего круга с американкой Эммой Наварро. Игра завершилась со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:1.
Олимпиада (ж). 3-й круг
30 июля 2024, вторник. 13:10 МСК
15
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6 4
|1
|
|7 7
|6
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
В матче за золото соревнований Циньвэнь в двух сетах одолела хорватскую спортсменку Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
В финале Олимпиады-2020 в Токио чемпионкой стала швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 2:6, 6:3.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
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