«Я превзошла собственный предел». Циньвэнь — о победе над Векич в финале ОИ-2024

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь поделилась эмоциями после победы в финале Олимпийских игр 2024 года в Париже. В матче за золото соревнований она со счётом 6:2, 6:3 одолела хорватскую спортсменку Донну Векич.
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«Я очень нервничала в последнем розыгрыше. Моя рука дрожала. Я никогда не чувствовала себя такой голодной до победы. Я была готова отдать всё, что могу, но знаю, что теннис так не работает. Я очень горжусь собой. На этот раз мне удалось преодолеть давление. Я превзошла собственный предел. Неважно, насколько низко я окажусь в будущем. Я вспомню этот момент, и он поднимет мне настроение», — сказала Циньвэнь в интервью на корте.
Циньвэнь стала первым представителем Китая, выигравшим одиночное золото на Олимпийских играх в теннисе.
- 3 августа 2024
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