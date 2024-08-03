Китаянка Чжэн Циньвэнь оценила значимость победы на Олимпийских играх — 2024

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, что для неё значит победа в финале Олимпийских игр 2024 года в Париже.
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«Это значит многое для меня. Я с самого детства я очень хотела выиграть медаль для своей страны… может быть, не золото, просто медаль. На этот раз мне удалось это сделать. Это золотая медаль. Никто не выигрывал её в азиатском теннисе. Я так счастлива сотворить историю», — сказала Циньвэнь в интервью на корте.
В матче за золото Олимпиады-2024 Циньвэнь со счётом 6:2, 6:3 одолела хорватскую спортсменку Донну Векич. Чжэн стала первым представителем Китая, выигравшим одиночное золото на Олимпийских играх в теннисе.
За неделю до Олимпиады Чжэн стала чемпионкой турнира в Палермо. Она также взяла второй титул в сезоне и четвёртый в карьере.
- 3 августа 2024
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