Китаянка Чжэн Циньвэнь оценила значимость победы на Олимпийских играх — 2024

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, что для неё значит победа в финале Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Это значит многое для меня. Я с самого детства я очень хотела выиграть медаль для своей страны… может быть, не золото, просто медаль. На этот раз мне удалось это сделать. Это золотая медаль. Никто не выигрывал её в азиатском теннисе. Я так счастлива сотворить историю», — сказала Циньвэнь в интервью на корте.

В матче за золото Олимпиады-2024 Циньвэнь со счётом 6:2, 6:3 одолела хорватскую спортсменку Донну Векич. Чжэн стала первым представителем Китая, выигравшим одиночное золото на Олимпийских играх в теннисе.

За неделю до Олимпиады Чжэн стала чемпионкой турнира в Палермо. Она также взяла второй титул в сезоне и четвёртый в карьере.