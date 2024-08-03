Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Музетти принёс первую теннисную олимпийскую медаль Италии за 100 лет

Музетти принёс первую теннисную олимпийскую медаль Италии за 100 лет
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти принёс своей стране первую теннисную олимпийскую медаль за 100 лет. Сегодня, 3 августа, Музетти стал бронзовым призёром Олимпийских игр — 2024 в Париже, в полуфинале обыграв 19-ю ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима в трёх сетах со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

Олимпиада (м). За 3-е место
03 августа 2024, суббота. 20:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 3
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

На Олимпийских играх 1924 в Париже бронзу взял Уберто де Морпурго. Завтра Сара Эррани и Ясмин Паолини сыграют с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер матч за золотую медаль.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, а завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Материалы по теме
Лоренцо Музетти стал бронзовым призёром Олимпиады в Париже, обыграв Оже-Альяссима
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android