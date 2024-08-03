Музетти принёс первую теннисную олимпийскую медаль Италии за 100 лет

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти принёс своей стране первую теннисную олимпийскую медаль за 100 лет. Сегодня, 3 августа, Музетти стал бронзовым призёром Олимпийских игр — 2024 в Париже, в полуфинале обыграв 19-ю ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима в трёх сетах со счётом 6:4, 1:6, 6:3.
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На Олимпийских играх 1924 в Париже бронзу взял Уберто де Морпурго. Завтра Сара Эррани и Ясмин Паолини сыграют с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер матч за золотую медаль.
Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, а завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.
- 3 августа 2024
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