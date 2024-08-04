«Стану немного скромнее». Свёнтек рассказала, как на неё повлияла Олимпиада в Париже

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что на Олимпиаде в Париже играла не за себя, а за страну, команду и всех, кто ждал от неё медали.

«Вчера я поняла, что играла не столько за себя, сколько за других, за страну, за команду, за всех, кто ждал от меня медали и, возможно, золотой медали. Не осознавала, насколько это тяжело. Знаю, что, возможно, не сделала здесь всё, что могла. Не чувствовала, что могу двигаться так естественно, как привыкла на глине. В любом случае рада, что справилась с этим и получила бронзовую медаль. Может быть, я была немного самонадеянна по отношению к себе, потому что мне казалось, что до этого выдержала столько давления, что смогу выдержать и это. Теперь у меня есть мотивация работать ещё усерднее, и я думаю, что стану немного скромнее», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, Свёнтек впервые в карьере выиграла олимпийскую медаль. Кроме того, она стала первым в истории представителем Польши, которому удалось выиграть награду Олимпийских игр в теннисе. Ранее польских теннисистов никогда не было на олимпийских пьедесталах в любом разряде.