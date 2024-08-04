Синнер пожелал победы итальянским теннисисткам в финале против Андреевой и Шнайдер на ОИ

Итальянский теннисист Янник Синнер пожелал Саре Эррани и Ясмин Паолини победу в матче с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер на Олимпийских играх в Париже.

«Я видел некоторые игры на Олимпийских играх, хотя и не смотрел много. Мне было больно из-за того, что я не смог поехать в Париж, Игры были одной из моих главных целей в сезоне. В конце концов, если смотреть на все с более широкой точки зрения, Музетти выиграл бронзу, так что итальянец счастлив, и я рад за него. Давайте надеяться на золото завтра. Буду ли я смотреть матчи Сары и Ясмин? Я пока не знаю, каким будет мое расписание завтра, но если у меня будет время, почему бы и нет, я буду рад»», — приводит слова Синнера журналист Джованни Пелаццо в социальной сети X (ранее Twitter).

Финальный матч в женском парном разряде состоится сегодня, 4 августа.

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