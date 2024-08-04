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Синнер пожелал победы итальянским теннисисткам в финале против Андреевой и Шнайдер на ОИ

Синнер пожелал победы итальянским теннисисткам в финале против Андреевой и Шнайдер на ОИ
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Итальянский теннисист Янник Синнер пожелал Саре Эррани и Ясмин Паолини победу в матче с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер на Олимпийских играх в Париже.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Я видел некоторые игры на Олимпийских играх, хотя и не смотрел много. Мне было больно из-за того, что я не смог поехать в Париж, Игры были одной из моих главных целей в сезоне. В конце концов, если смотреть на все с более широкой точки зрения, Музетти выиграл бронзу, так что итальянец счастлив, и я рад за него. Давайте надеяться на золото завтра. Буду ли я смотреть матчи Сары и Ясмин? Я пока не знаю, каким будет мое расписание завтра, но если у меня будет время, почему бы и нет, я буду рад»», — приводит слова Синнера журналист Джованни Пелаццо в социальной сети X (ранее Twitter).

Финальный матч в женском парном разряде состоится сегодня, 4 августа.

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