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Губерниев обратился к Андреевой и Шнайдер перед финалом Олимпиады

Губерниев обратился к Андреевой и Шнайдер перед финалом Олимпиады
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер перед финалом олимпийского турнира в парном разряде, где они встретятся с третьими сеяными, итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Не начался
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Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Други мои, в воскресенье Олимпийский финал в парном женском теннисе!!! Наши девочки будут сражаться за золото Парижа!!! Примерно в 17:00 мск, Андреева и Шнайдер — гордость спортивной России!!! Поддержим лайком наших девчонок!!! Вперёд, Родные!!! С Вами Россия!!! Русь спортивная — наше всё!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что на Олимпиаде-2024 Андреева и Шнайдер впервые играют друг с другом в паре. Они гарантировали сборной России первую медаль на соревнованиях в Париже. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.

Олимпиада-2024, теннис: сетка турнира в женском парном разряде
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