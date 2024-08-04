Губерниев обратился к Андреевой и Шнайдер перед финалом Олимпиады

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер перед финалом олимпийского турнира в парном разряде, где они встретятся с третьими сеяными, итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани.
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«Други мои, в воскресенье Олимпийский финал в парном женском теннисе!!! Наши девочки будут сражаться за золото Парижа!!! Примерно в 17:00 мск, Андреева и Шнайдер — гордость спортивной России!!! Поддержим лайком наших девчонок!!! Вперёд, Родные!!! С Вами Россия!!! Русь спортивная — наше всё!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Отметим, что на Олимпиаде-2024 Андреева и Шнайдер впервые играют друг с другом в паре. Они гарантировали сборной России первую медаль на соревнованиях в Париже. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.
Успехи российских теннисисток на Олимпиаде:
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