Арина Соболенко покинула турнир в Вашингтоне, проиграв чешке Мари Боузковой
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Третья ракетка мира Арина Соболенко проиграла 43-й ракетке мира представительнице Чехии Мари Боузковой в полуфинале теннисного турнира WTA-500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 3:6.
Вашингтон (ж). 1/2 финала
03 августа 2024, суббота. 23:20 МСК
3
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
43
Мари Боузкова
М. Боузкова
Матч между теннисистками длился 2 часа 23 минуты. В его рамках Соболенко сделала четыре эйса и четыре двойных ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Боузковой семь эйсов и две двойных ошибки, чешка реализовала 4 брейк-пойнта из 10.
В финале турнира Боузкова сыграет с испанкой Паулой Бадосой.
Турнир в Вашингтоне проходит с 29 июля по 4 августа, а призовой фон составляет $ 922 573. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла Марию Саккари со счётом 6:2, 6:3.
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