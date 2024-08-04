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Новак Джокович — Карлос Алькарас: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Новак Джокович — Карлос Алькарас: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 4 августа, состоится финальный теннисный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в одиночном разряде, в котором серб Новак Джокович сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Начало матча — в 15:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Джокович обыграл в полуфинале итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:2. Алькарас в 1/2 финала оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима (6:1, 6:1).

На Олимпиаде-2020 в Токио золото выиграл представитель Германии Александр Зверев.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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