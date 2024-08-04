Мухова/Носкова — Букша/Соррибес-Тормо: во сколько начало матча ОИ-2024, где смотреть

Сегодня, 4 августа, состоится матч за бронзовые медали Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде среди женщин, в котором чешская пара Каролины Муховой и Линды Носковой сыграет с испанками Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо.

Начало матча — в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

За первое место сыграют российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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