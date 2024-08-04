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Паолини/Эррани — Андреева/Шнайдер: во сколько начало матча Олимпиды-2024, где смотреть

Паолини/Эррани — Андреева/Шнайдер: во сколько начало матча ОИ-2024, где смотреть
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Сегодня, 4 августа, состоится финальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде среди женщин, в котором российская пара Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер сыграет с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Начало матча — в 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В полуфинале Андреева и Шнайдер уверенно обыграли испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2. Девушки стали единственными из сборной России по теннису, кто добрался до медалей Олимпиады.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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