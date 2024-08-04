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Стали известны возможные четвертьфиналы турнира в Монреале

Стали известны возможные четвертьфиналы турнира в Монреале
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С 6 по 18 августа 2024 года пройдёт теннисный турнир категории «Мастерс» в Монреале (Канада). Призовой фонд составляет $ 6 795 555.

Сегодня, 4 августа, состоялась жеребьёвка турнира, где определились возможные четвертьфиналы.

Возможные четвертьфиналы турнира в Монреале:

  • Янник Синнер – Андрей Рублёв;
  • Даниил Медведев – Стефанос Циципас;
  • Григор Димитров – Хуберт Хуркач;
  • Каспер Рууд – Александр Зверев.

Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финале прошлого года обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:1.

Иван Лендл – самый титулованный игрок турнира. На его счету шесть побед в Монреале. Второе место занимает Рафаэль Надаль (пять титулов). Замыкает тройку Новак Джокович (четыре титула).

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