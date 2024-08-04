Стали известны возможные четвертьфиналы турнира в Монреале

С 6 по 18 августа 2024 года пройдёт теннисный турнир категории «Мастерс» в Монреале (Канада). Призовой фонд составляет $ 6 795 555.
Сегодня, 4 августа, состоялась жеребьёвка турнира, где определились возможные четвертьфиналы.
Возможные четвертьфиналы турнира в Монреале:
- Янник Синнер – Андрей Рублёв;
- Даниил Медведев – Стефанос Циципас;
- Григор Димитров – Хуберт Хуркач;
- Каспер Рууд – Александр Зверев.
Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финале прошлого года обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:1.
Иван Лендл – самый титулованный игрок турнира. На его счету шесть побед в Монреале. Второе место занимает Рафаэль Надаль (пять титулов). Замыкает тройку Новак Джокович (четыре титула).