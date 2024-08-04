Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны возможные четвертьфиналы женского теннисного турнира в Торонто

Стали известны возможные четвертьфиналы женского теннисного турнира в Торонто
Аудио-версия:
Комментарии

С 6 по 12 августа 2024 года пройдёт теннисный турнир категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

Сегодня, 4 августа, состоялась жеребьёвка турнира, где определились возможные четвертьфиналы.

Возможные четвертьфиналы турнира в Торонто:

  • Кори Гауфф – Людмила Самсонова;
  • Джессика Пегула – Мэдисон Кис;
  • Эмма Наварро – Елена Остапенко;
  • Арина Соболенко – Дарья Касаткина.

Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финале прошлого года обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.

Самой титулованной теннисисткой соревнования является Моника Селеш (четыре титула). За ней идут сразу четыре спортсменки: Крис Эверт, Мартина Навратилова, Серена Уильямс, Симона Халеп (по три титула).

Материалы по теме
Американки Гауфф и Пегула проиграли Муховой и Носковой во втором круге Олимпиады

Арина Соболенко показала, как проходит её день в отпуске

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android