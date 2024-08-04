Стали известны возможные четвертьфиналы женского теннисного турнира в Торонто

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С 6 по 12 августа 2024 года пройдёт теннисный турнир категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

Сегодня, 4 августа, состоялась жеребьёвка турнира, где определились возможные четвертьфиналы.

Возможные четвертьфиналы турнира в Торонто:

Кори Гауфф – Людмила Самсонова;

Джессика Пегула – Мэдисон Кис;

Эмма Наварро – Елена Остапенко;

Арина Соболенко – Дарья Касаткина.

Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финале прошлого года обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.

Самой титулованной теннисисткой соревнования является Моника Селеш (четыре титула). За ней идут сразу четыре спортсменки: Крис Эверт, Мартина Навратилова, Серена Уильямс, Симона Халеп (по три титула).

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