Выиграют ли Мирра Андреева и Диана Шнайдер Олимпийские игры — 2024?

Сегодня, 4 августа, в Париже (Франция) состоится финал женского парного разряда теннисного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В нём сойдутся россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницы Италии Ясмин Паолини/Сара Эррани (3). Встреча состоится на центральном корте «Ролан Гаррос» (корт Филиппа Шатрье) и начнётся не ранее 16:30 мск.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Выиграют ли Андреева и Шнайдер Олимпийские игры — 2024?»

Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Ясмин Паолини/Сара Эррани. А посмотреть игру можно в телеграм-канале «Чемп. Теннис».

Для Мирры и Дианы это первый совместный турнир в карьере, а Сара и Ясмин периодически играют вместе с 2019 года. Кроме того, Эррани побеждала на всех «Шлемах» и многих других соревнованиях в паре с Робертой Винчи ещё в первой половине 2010-х. В нынешнем сезоне Паолини и Эррани сыграли вместе почти все крупные турниры, и их главные результаты — финал «Ролан Гаррос» и титул Рима.